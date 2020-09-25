Браконьеры убили выпущенного на волю редкого амурского тигра

В Свободненском районе возле села Новостепановка браконьерами убит амурский тигр Павлик. Этот факт нашему корреспонденту подтвердили в природоохранной прокуратуре региона и в управлении по охране животного мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сотрудники обнаружили животное 23 сентября. Они искали краснокнижного хищника, так как две недели назад его ошейник перестал подавать сигнал. Во вторник инспекторам поступила информация об убийстве тигра. На следующий день были обнаружены его останки в четырех километрах от места последней локации.

По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу". Она предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, примерно столько же предстоит выплатить за ущерб природе. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего, уточнили в пресс-службе УМВД.

Напомним, Павлик вместе со своей сестрой Еленой были выпущены в дикую природу весной прошлого года в Архаринском районе. Самка обосновалась в Хинганском заповеднике, а ее брат отправился покорять северные территории Приамурья, этим летом он переплыл Зею и продолжил исследовать окрестности Свободного.