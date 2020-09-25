В Грузии коронавирусом заразились еще 265 человек

За последние сутки в Грузии выявлено еще 265 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает местное бюро АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом, передает Day.Az.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 4 664.

Отметим, в Грузии в настоящее время 5 584 человека находятся на карантине, 836 - на стационарном лечении. Сообщается, что вылечились 1 759 человек, от коронавируса скончались 26 человек.