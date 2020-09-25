В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19

В Великобритании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания коронавирусом, 6 634 человек с положительным тестом, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Отмечается, что за сутки скончались 40 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. На данный момент общее число заразившихся в Великобритании превышает 416 тысяч человек.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, которые направлены на борьбу с вирусом в течение следующих шести месяцев.

Меры направлены на сокращение часов работы заведений, правил использования средств защиты и условий проведения массовых мероприятий. Отмечается, что в случае неэффективности правительство может ввести новый карантин.

В список стран с наиболее высоким ростом числа заболевших вошли США и Франция, кроме того власти Франции и Канады сообщили о планируемом ужесточении связанных с пандемией ограничений.

В свою очередь власти Москвы призвали пожилых людей придерживаться режима самоизоляции с 28 сентября, а также соблюдать масочный в общественных местах, введеный в столице с 12 мая.