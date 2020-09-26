Теракт в Париже

Правоохранительные органы задержали в пятницу еще пятерых подозреваемых в рамках расследования нападения в Париже на двух человек у старого здания редакции журнала Charlie Hebdo.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом проинформировал телеканал BFMTV.

По его данным, пять мужчин задержаны в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый. Как уточняет телеканал, задержанные родились в период с 1983 по 1996 год.

Ранее поступила информация о задержании 18-летнего пакистанца и его возможного 33-летнего сообщника. Первый, которого называют главным подозреваемым, был схвачен на ступенях здания оперы на площади Бастилии, на его одежде виднелись следы крови. Согласно сведениям полиции, он уже признался в содеянном.