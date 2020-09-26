Под Харьковом обнаружили черный ящик разбившегося самолета

Специалисты обнаружили черный ящик военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося в пятницу возле города Чугуев в Харьковской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу министр обороны Украины Андрей Таран.

"Бортовой самописец сейчас находится в [потерпевшем катастрофу] самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - приводит слова Тарана пресс-служба Минобороны Украины в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил Таран.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - приводятся слова министра в сообщении.