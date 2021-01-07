Протесты сторонников Трампа в США

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса в Вашингтоне, где обе палаты должны были утвердить итоги выборов, которые глава государства проиграл. Им удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным центральных телеканалов США, здание Конгресса было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники Трампа пытались его штурмовать. Законодателей, в числе которых вице-президент Майкл Пенс, эвакуировали.

Как сообщило Национальное общественное радио США, протестующие пытались ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей, они разбили стекла в его дверях. Полицейские в этот момент достали оружие и приказали митингующим покинуть здание Конгресса.

Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов в стране, сообщает CNN.

По данным телекомпании, в результате стрельбы в Конгрессе пострадала женщина, позже она умерла в районной больнице. Кроме того, 24-летний мужчина доставлен в одну из больниц после падения с подмостков здания Капитолия. Его состояние врачи оценивают как критическое. Еще получили ранения несколько сотрудников правоохранительных органов. Один из них госпитализирован.

В Вашингтон были направлены подразделения Национальной гвардии США, в здание Конгресса вошли сотрудники спецназа ФБР. Однако к этому моменту протестующих, которые, по данным телеканала CNN, планировали оставаться внутри всю ночь, уже оттеснили от Капитолия. Представители властей заявили, что здание находится в безопасности.

В Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 мск четверга). Начальник столичной полиции Роберт Конти пообещал задерживать нарушителей комендантского часа.

Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне.

Акции протеста проходят и в других штатах. Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил чрезвычайное положение в штате, а также комендантский час в округах Арлингтон и Александрия.

Реакция Вашингтона

Трамп призвал протестующих около здания Конгресса вести себя мирно. Он также записал видеообращение, в котором попросил своих сторонников разойтись по домам. При этом он вновь заявил, что его победа на президентских выборах "была украдена".

Twitter, где было размещено обращение Трампа, запретил лайки и репосты этой записи "из-за риска насилия".

Белый дом также призвал протестующих прекратить насилие и сохранять спокойствие.

Байден призвал Трампа незамедлительно потребовать окончания осады Капитолия в Вашингтоне. Он назвал беспорядки в Вашингтоне мятежом, который ставит под угрозу американскую демократическую систему.

По информации CNN, помощникимТрампа призвали его выступить с более решительным заявлением в связи с беспорядками в Вашингтоне, "но он пока отказался".

Реакция в мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении указал, что шокирован событиями в Вашингтоне и призвал уважать результаты выборов.

Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ее президент Питер Лорд осудили насилие во время протестов, призвали уважать демократические процессы и "выразили признательность членам Конгресса и другим политическим лидерам <...>, которые осудили процесс".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действия сторонником Трампа позором. Он подчеркнул, что сейчас "жизненно важно, чтобы передача власти проходила мирно и согласно установленному порядку".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Дональда Трампа и его сторонников признать официальные результаты выборов в США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что продолжает верить "в силу институтов и демократии в США", а председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что "сцены в Вашингтоне повергают в шок". Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал произошедшее "неслыханным нападением на демократию США, их институты и верховенство закона".

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что его страна шокирована событиями в Вашингтоне. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил крайнее беспокойство, но высказал уверенность в том, что "американская демократия устойчива, имеет глубокие корни и преодолеет этот кризис".

Его итальянский коллега Джузеппе Конте написал в Twitter, что верит в надежность и силу властных институтов США.