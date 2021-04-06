https://news.day.az/world/1331754.html На военной базе в США произошла стрельба
На военной базе в США произошла стрельба
На военной базе Форт Детрик в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Два человека пострадали, подозреваемый нейтрализован, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Известно, что пострадавшие - медики-военнослужащие военно-морских сил США. Об их состоянии, как и о состоянии нападавшего, не сообщается. Предполагается, что последний был убит местной полицией.
Город Фредерик, в котором случился инцидент, располагается в 80 километрах от столицы США - Вашингтона.
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