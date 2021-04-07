В США ответили на требования Ирана отменить санкции

Запросы Ирана в адрес США по отмене санкций являются "максималистскими" и неконструктивными, шаги должны быть обоюдными.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Я не думаю, что призывы к США выступить с односторонним жестом.., на который нет соответствующего действия со стороны Ирана, конструктивны", - сказал Прайс, когда его спросили, рассматривают ли США возможность отмены всех антииранских санкций, как того требует Тегеран.

"Мы исключаем максималистские требования о том, что Соединенные Штаты все будут делать первыми", - сказал представитель госдепартамента. Он подчеркнул, что идущие в Вене консультации являются важным шагом на пути определения "конструктивных" и адекватных шагов, которые необходимы для возвращения обеих сторон, Ирана и США, к выполнению СВПД, а "максималистские", по его выражению, требования, "никуда не приведут".

Ранее администрация США отмечала, что для возобновления работы по СВПД Иран и США должны вернуться к выполнению условий соглашения. "Мы должны будем отменить санкции, которые не соответствуют условиям СВПД", - сообщил представитель госдепартамента.

Во вторник в Вене прошло заседание комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров. От США в Вену прибыл спецпосланник госдепартамента США по Ирану Роб Малли, но прямых контактов между представителями США и Ирана на встрече не предусмотрено. Переговорщики остаются в Вене, следующее заседание совместной комиссии, как заявил СМИ представитель Ирана, планируется на пятницу.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.