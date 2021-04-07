Женщины в Ереване забросали яйцами здание, в котором находился Пашинян
Полиция Армении начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", которые в среду, 7 апреля, организовали акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ
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Протестную акцию активистки приурочили к отмечаемому в Армении Дню материнства и красоты. Женщины пытались прорваться к зданию кабмина через оцепление полиции, однако не смогли этого сделать.
Также участницы акции бросали в здание правительства яйца. После этого последовали задержания.
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