Почему образуются тромбы после вакцинации AstraZeneca

Британско-шведская компания AstraZeneca, производящая одноименную вакцину от коронавируса, изучит причину образования тромбов у привившихся. Об этом сообщается на сайте организации.

В компании отметили, что уже работают над изменением описания препарата. "AstraZeneca (...) уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в документе.

Кроме того, как указано в сообщении, британский и европейский регулятор провели исследования, однако не выявили факторов риска, связанных с полом, возрастом или другими параметрами вакцинированных пациентов.