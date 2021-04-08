https://news.day.az/world/1332121.html Почему образуются тромбы после вакцинации AstraZeneca - исследование
Почему образуются тромбы после вакцинации AstraZeneca - исследование
Британско-шведская компания AstraZeneca, производящая одноименную вакцину от коронавируса, изучит причину образования тромбов у привившихся. Об этом сообщается на сайте организации.
В компании отметили, что уже работают над изменением описания препарата. "AstraZeneca (...) уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в документе.
Кроме того, как указано в сообщении, британский и европейский регулятор провели исследования, однако не выявили факторов риска, связанных с полом, возрастом или другими параметрами вакцинированных пациентов.
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