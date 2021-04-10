https://news.day.az/world/1332900.html В Турции туристические автобусы попали в ДТП, 46 раненых
В Турции туристические автобусы попали в ДТП, 46 раненых
Два автобуса, перевозившие туристов, попали в ДТП в Турции, в результате аварии есть погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в провинции Конья в результате двух дорожно-транспортных происшествий погиб один человек и 46 пострадали.
Так, туристический автобус скатился в ущелье в Конье в снежную погоду. В результате пострадали 34 человека. Состояние одного человека тяжелое.
Автобус, перевозивший туристов из Анталии в Измир, также скатился в ущелье. В автокатастрофе погиб 43-летний российский турист, еще 12 человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы.
По обоим инцидентам ведется расследование.
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