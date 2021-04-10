В Турции туристические автобусы попали в ДТП, 46 раненых

Два автобуса, перевозившие туристов, попали в ДТП в Турции, в результате аварии есть погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в провинции Конья в результате двух дорожно-транспортных происшествий погиб один человек и 46 пострадали.

Так, туристический автобус скатился в ущелье в Конье в снежную погоду. В результате пострадали 34 человека. Состояние одного человека тяжелое.

Автобус, перевозивший туристов из Анталии в Измир, также скатился в ущелье. В автокатастрофе погиб 43-летний российский турист, еще 12 человек пострадали. Пострадавшие госпитализированы.

По обоим инцидентам ведется расследование.