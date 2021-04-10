Турция и Украина обсудили сотрудничество в оборонпроме

Главы минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Андрей Таран провели переговоры в Стамбуле и обсудили сотрудничество в оборонной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило турецкое минобороны.

"Министр обороны Хулуси Акар провел встречу в Стамбуле с министром обороны Украины Андреем Тараном, прибывшим в нашу страну в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности", - сообщило турецкое военное ведомство.