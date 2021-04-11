Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 5 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в агентстве Sante publique France, подведомственном Минздраву республики.

По информации ведомства, с пятницы на территории страны выявлено 43 248 новых случаев инфицирования. "Всего с марта прошлого года во Франции коронавирусом заразились 5 023 785 человек", - указали в агентстве. Здесь напомнили, что в четверг за 24 часа в стране было зарегистрировано почти 85 тыс. новых случаев заражения, что стало антирекордом за последние полгода.

Как отмечают специалисты, продолжает расти число пациентов французских больниц. По последним данным ведомства, в отделениях реанимации на лечении находятся около 5,8 тыс. человек, в то же время десять дней назад речь шла о чуть более 5 тыс. человек. Общее число госпитализированных увеличилось до 30 238.

Согласно статистике французских властей, от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, во Франции с начала эпидемии умерли 98 574 человека. За минувшие сутки умерли 207 французов, у которых была выявлена эта инфекция.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 10,5 млн жителей страны, из них 3,6 млн уже получили обе дозы вакцины.

Карантин на всей территории

Во Франции в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 3 апреля был введен на всей территории страны режим карантина. Власти приняли решение закрыть на три недели все учебные заведения. Также правительство сохранило действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени (с 20:00 до 08:00 мск).

Жителям городов разрешено удаляться от дома не более чем на 10 км. В стране остаются закрытыми рестораны, бары, театры, магазины, не торгующие товарами первой необходимости. МВД республики с начала апреля усилило контроль за соблюдением ограничительных мер. Штраф за их нарушение составляет €135.