https://news.day.az/world/1333083.html В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки
В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702, до 4 641 390. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 090, до 1 048 316.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 006 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 248.
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