В России выявили 8 702 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 702, до 4 641 390. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 090, до 1 048 316.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 2 006 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 248.