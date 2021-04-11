В Иране ввели ограничения на поездки в более чем 39 стран

Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил о введении ограничения из-за пандемии коронавируса на поездки в более чем 39 стран, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Эслами сказал, что все туристические агентства должны соблюдать правила национального штаба по борьбе с коронавирусом, запрещающие любые поездки в Турцию, поскольку из-за торговых проблем все еще выполняются обычные рейсы в Турцию.

По его словам, в иранской провинции Хузестан объявлен красный уровень опасности, добавив, что поездки в Ирак и из Ирака в Иран запрещены из-за ситуации с распространением коронавируса в провинции Хузестан.

Он также сказал, что команды размещаются на пограничных пунктах, чтобы проводить тесты на коронавирус для того, чтобы остановить зараженных людей при въезде.

Он добавил, что ограничения на поездки в Великобританию продолжат действовать, подчеркнув, что пока не известно, когда будут отменены ограничения на поездки в Турцию.