Полиция Эстонии будет применять спецсредства против акций из-за карантина

Полиция Эстонии готова применять спецсредства для разгона акций протеста против ограничений из-за пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

"Собирающиеся люди должны обязательно учесть, что если ситуация станет опасной для самих участников или других людей, указания полиции не будут услышаны либо возникнут потасовки или другие случаи применения насилия, полицейские могут применить для разрешения ситуации спецсредства и другие меры", - сказал он порталу ERR.

По его словам, по итогам прошедшей в воскресенье акции протеста в Старом городе Таллина было задержано пять человек за нарушение требований проведения публичных собраний, а также оскорбление сотрудника департамента здоровья. Была задержана также 58-летняя женщина, которая ударила рукой по объективу камеры сотрудника полиции. Еще у одного задержанного были плакаты с оскорбляющим полицейских текстами. Всех задержанных вскоре отпустили.

9 апреля полиция Эстонии ограничила доступ на площадь Лосси в Старом городе Таллина, где на протяжении нескольких дней собираются противники ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. По информации ведомства, в таких собраниях принимают участие до 200-250 человек, которые не соблюдают нормы социального дистанцирования. Начиная с 9 апреля на площадь Лосси допускаются одновременно не более 10 участников собраний, за их действиями следит полиция.

За минувшие сутки в Эстонии было проведено 3 529 тестов на коронавирус, положительными оказались результаты 438 (12,4%). Общее число инфицированных в стране достигло 114 174, с начала эпидемии умерли 1 028 человек. К настоящему моменту прививку от коронавируса в Эстонии сделали 259 061 человек, из них 74 774 завершили курс вакцинации.

1 апреля правительство Эстонии утвердило решение о продлении ограничений из-за распространения коронавируса до 25 апреля. С 11 марта эстонское правительство в очередной раз ужесточило ограничения: все школьники перешли на удаленное обучение, работать могут только магазины товаров первой необходимости, предприятия общепита обслуживают исключительно навынос. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.