Предупреждение ВОЗ: пандемия достигла критической точки

Три месяца самоизоляции и лондонцы, наконец, могут устроить себе шоппинг-терапию и выпить столь желанную пинту в пабе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пивные террасы, магазины и парикмахерские снова открыли свои двери в Англии, сделав первые осторожные шаги на пути к возвращению к нормальной жизни.

Сочетание быстрых темпов вакцинации и социальных ограничений позволило взять под контроль инфекцию и смертность от COVID-19.

Тем не менее премьер-министр Борис Джонсон призвал население к ответственности, в противном случае ослабление карантинных мер может привести к новому всплеску заражений.

В глобальном масштабе ВОЗ констатирует: пандемия достигла критической точки.

"На прошлой неделе уровень заражения увеличился на 9%, подобный рост мы наблюдаем седьмую неделю подряд, как и рост смертности на 5%. Это не то направление, в котором мы должны двигаться, и нам нужно серьезно к этому относиться", - сказала технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове

Но положительная тенденция все же есть. Нидерланды разрешили 200 (двум сотням) своих туристов выехать на греческий остров Родос для "экспериментального отдыха". При двух условиях: отрицательный тест на коронавирус и запрет покидать курорт.

Но в других странах Европы говорить об ослаблении ограничительных мер и планах на летний отдых пока рано.

Чешское правительство запретило собираться в компании более двух человек, а в Вене и в Нижней Австрии жесткий локдаун должен быть продлен до 2 мая.