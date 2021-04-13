https://news.day.az/world/1333802.html В Берлине открылась уникальная выставка в память о Гагарине - ВИДЕО
В Берлине открылась уникальная выставка в память о Гагарине - ВИДЕО
В Русском доме в Берлине открылась выставка, на которой представлены, в том числе, обложки западных газет и журналов, посвященных началу Космической эры.
Day.Az со ссылкой на Вести представляет вашему вниманию данное видео:
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