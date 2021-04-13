В Берлине открылась уникальная выставка в память о Гагарине

В Русском доме в Берлине открылась выставка, на которой представлены, в том числе, обложки западных газет и журналов, посвященных началу Космической эры. 

Day.Az со ссылкой на Вести представляет вашему вниманию данное видео: