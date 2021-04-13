Байден намерен полностью вывести войска США из Афганистана

Президент США Джо Байден намерен вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

Об этом во вторник со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами главы государства, сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю", - сообщил источник изданию. Ожидается, что Байден объявит о своем решении в среду.

Белый дом отказался комментировать изданию данную информацию.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация ранее заявляла, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Байден говорил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.