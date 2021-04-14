https://news.day.az/world/1333891.html Байден предложил Путину встретиться
Байден предложил Путину встретиться
Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое предложение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России, сообщается на сайте Белого дома во вторник.
Как следует из сообщения, американский лидер захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.
Президент США отметил, что по-прежнему надеется построить "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией.
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