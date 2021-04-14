В Иране от коронавируса умерли еще 304 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 304 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число умерших от коронавируса в стране достигло 65 359.

За последние сутки в Иране выявлено 25 582 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 143 794.