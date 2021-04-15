https://news.day.az/world/1334299.html Армянская армия прекратит существовать - СЕНСАЦИОННОЕ ПРИЗНАНИЕ Пашиняна
Армянская армия прекратит существовать - СЕНСАЦИОННОЕ ПРИЗНАНИЕ Пашиняна
Одной из важных констатаций выступления премьер-министра РА стало то, что Никол Пашинян открытым текстом признался, что армянская армия прекратит существовать как отдельная структура, и армия страны будет реформироваться внутри армии России.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Стержень обеспечения внешней безопасности Армении - армяно-российский союз. Мы обсуждаем вопрос расширения российской военной базы и возможность создания опорного пункта в Сюнике", - отметил Пашинян.
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