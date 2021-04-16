Эксперт назвал причиной смерти Джорджа Флойда проблемы с сердцем

Эксперт во время судебного процесса по делу о гибели Джорджа Флойда при задержании полицейскими заявил, что причиной смерти афроамериканца была не нехватка кислорода, а остановка сердца.

По словам патологоанатома Дэвида Фаулера, смерть Флойда из-за проблем с сердцем была вызвана множеством факторов, среди которых употребление наркотиков и заболевания.

Эксперт установил, что у Флойда внезапно возникла аритмия. Определенную роль в этом сыграло то, что Флойд употреблял запрещенные вещества на основе фентанила и метамфетамина. Кроме того, эксперт отметил, что выхлопные газы, исходящие от стоящего неподалеку автомобиля, также повлияли на состояние афроамериканца.

"Все это в совокупности вызвало смерть Флойда", - заключил Фаулер.

Резонансно судебное разбирательство продолжается с 8 марта. В качестве обвиняемого выступает полицейский Дерек Шовин, который 25 мая 2020 года применил при задержании Флойда удушающий прием. После этого афроамериканец умер. На следующий день после инцидента Шовина и нескольких его коллег уволили. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если его вину признают, он может угодить в тюрьму на срок до 40 лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, задержание Джорджа Флойда произошло 25 мая. Его подозревали в использовании фальшивых купюр. На видео, которое моментально разлетелось по Сети, было видно, как полицейский придавил коленом шею мужчины. Флойд кричал, что не может дышать, но это не помогло. В скором времени он скончался в больнице.

Обвиняемым стал бывший полицейский Дерек Шовин, применивший при задержании афроамериканца удушающий прием. Его судят за непредумышленное убийство. Шовину грозит тюремное заключение на срок до 40 лет в случае признания его вины.

После гибели Флойда в США началась волна массовых протестов и беспорядков. Для охраны порядка на помощь полиции пришла Национальная гвардия. Практически в 40 городах, среди которых были Вашингтон и Нью-Йорк, был введен комендантский час.