В Грузии выявлено более тысячи новых случаев коронавируса

В Грузии выявлено 1077 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 442 человека. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 31 645 тестов, в том числе 20 727 - с экспресс-тестом на антигены и 10 918 - с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 3,4%, за последние 14 дней - 2,77%, за последние 7 дней - 2,04%.

Всего в Грузии выявлен 293 321 случай заражения коронавирусом, из которых 279 831 человек выздоровел и 3916 умерли.

Всего в стране вакцинированы 26 427 человек, ежедневно вакцинируются 1504 человека.

В режиме карантина находится 331 человек, в стационаре под наблюдением - 2720 человек, в ковид-гостинице - 400 человек.

При этом 15 апреля в Грузии было выявлено 1030 новых случаев коронавируса, выздоровели 706 пациентов.