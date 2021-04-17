Экс-главу МВД Италии отдали под суд

Бывший министр внутренних дел и вице-премьер Италии (2018-2019), лидер партии "Лига" Маттео Сальвини предстанет перед судом по делу, в котором обвиняется в незаконном удерживании мигрантов и нарушении должностных полномочий.

Как передает в субботу газета La Repubblica, судья предварительного следствия постановил предать политика правосудию, назначив первое слушание в Палермо (о. Сицилия) на 15 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об эпизоде, произошедшем в августе 2019 года, перед спровоцированным Сальвини правительственным кризисом, в результате которого он вышел из состава правительства. Будучи главой МВД и проводя политику борьбы с незаконной миграцией, Сальвини запретил заход в итальянские порты и высадку 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Open Arms. Сальвини утверждает, что действовал в интересах государства при согласии всего правительства. Однако бывшие союзники "Лиги" по правящей коалиции из "Движения "5 звезд", а также экс-премьер Джузеппе Конте отрицают, что высказывались за блокировку на море судов со спасенными мигрантами на борту.