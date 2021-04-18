Скончался основатель компании Adobe Чарльз Гешке

Один из основателей компании Adobe Systems, Чарльз "Чак" Гешке, скончался на 82-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение генерального директора компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми", - заявил глава компании Шантану Нарайен.

Гешке умер в своем доме, в Калифорнии, причина смерти не сообщается.

Карьера будущего разработчика формата PDF началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто в Калифорнии. Вместе с Джоном Уорноком Гешке покинул компанию Xerox, чтобы в 1982 году основать Adobe Systems.

Одним из примечательных моментов жизни Гешке стало его похищение и удержание в заложниках на протяжении 4 дней в 1992 году. За разработчика требовали выкуп в размере $650 тыс., однако ФБР удалось заставить одного из похитителей выдать похищенного.