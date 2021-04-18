В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 06.41 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км к северо-западу от города Бушер, очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.