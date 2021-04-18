https://news.day.az/world/1335031.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 06.41 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 103 км к северо-западу от города Бушер, очаг залегал на глубине 5 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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