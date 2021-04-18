В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По словам главы провинции, инцидент произошел вечером в субботу в городе Джалалабад в мечети. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по членам одной семьи, которые в это время молились.
"По предварительной информации, пять сыновей Хаджи Абдул Вахаба и три его племянника были застрелены по причине личной неприязни", - заявил губернатор провинции. При этом источник сообщил телеканалу, что причиной стрельбы стали разногласия из-за земельного участка.
Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.
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