https://news.day.az/world/1335275.html Испании грозит всплеск заболеваемости COVID из-за пляжных вечеринок - ВИДЕО
Испании грозит всплеск заболеваемости COVID из-за пляжных вечеринок - ВИДЕО
Волна пляжных вечеринок захлестнула Испанию - стихийные тусовки без масок могут вызвать всплеск заболеваемости, уверены врачи.
Но ни предупреждения властей, ни постоянные рейды полиции не в силах запереть молодежь дома - пляжи Барселоны переполнены.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, против COVID-ограничений выступили и жители Рима - оставшись без заработка, работники сферы
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