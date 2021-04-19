Испании грозит всплеск заболеваемости COVID из-за пляжных вечеринок

Волна пляжных вечеринок захлестнула Испанию - стихийные тусовки без масок могут вызвать всплеск заболеваемости, уверены врачи.

Но ни предупреждения властей, ни постоянные рейды полиции не в силах запереть молодежь дома - пляжи Барселоны переполнены.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, против COVID-ограничений выступили и жители Рима - оставшись без заработка, работники сферы