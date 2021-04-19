https://news.day.az/world/1335285.html Беспилотный вертолет NASA успешно совершил первый полет на Марсе - ВИДЕО
Беспилотный вертолет NASA успешно совершил первый полет на Марсе - ВИДЕО
Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA завершило все необходимые подготовительные работы и запустило сегодня утром, 19 апреля, в первый полёт вертолёт Ingenuity (Изобретательность) на Марсе.
Как передает Day.Az, прямая трансляция велась на Youtube-канале.
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