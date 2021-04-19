Мевлют Чавушоглу встретился с послом России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу принял посла России в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Чавушоглу отметил, что с послом Алексеем Ерховым они обсудили турецко-российские отношения, региональные вопросы и туризм.