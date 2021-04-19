https://news.day.az/world/1335295.html Мевлют Чавушоглу встретился с послом России
Мевлют Чавушоглу встретился с послом России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу принял посла России в Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
Чавушоглу отметил, что с послом Алексеем Ерховым они обсудили турецко-российские отношения, региональные вопросы и туризм.
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