В Сюник прибыли десятки полицейских арестовывать обидчиков Пашиняна

Вечером 21 апреля пять автобусов с полицейскими прибыли в Капан арестовывать обидчиков премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несколько десятков полицейских приехали и в Мегри.

Сообщается, что скорее всего силовики попытаются арестовать наиболее активных протестуюших из местных жителей, а также оппозиционеров. Так, например, полиция устроила обыск в доме главы укрупненной общины Мегри Мхитара Закаряна.

Напомним, что 21 апреля Никол Пашинян отправился в Сюниксую область в Армении, где в каждом населенном пункте его встретили с криками "предатель" и "капитулянт". Также звучали жесткие оскорбления. Премьера не пустили ни на одно кладбище.

После того, как Пашинян вернулся в Ереван, протесты вспыхнули и перед его правительственной дачей.