В Россию из Турции за сутки вывезли 6,7 тысячи пассажиров

Авиакомпании 20 апреля вывезли из Турции в Россию 6,7 тысячи пассажиров, выполнив 30 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Росавиация.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

"20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие - 5 рейсов. Всего было перевезено 6,7 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в вывозной кампании принимают участие 9 российских перевозчиков: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Азур Эйр", "Северный ветер", "Роял Флайт", "ЮТэйр", "Победа" и "Ред Вингс". Авиакомпания "Азимут" завершила свою полетную программу в Турцию.

"В этот же день из Занзибара (Танзания) авиакомпанией "Азур Эйр" в Москву было доставлено 56 человек", - добавляется в сообщении.