Еще одна женщина умерла после прививки Johnson & Johnson

Власти США расследуют смерть еще одной женщины, привившейся вакциной от коронавируса корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти США получили уведомление о том, что эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США начали расследование смерти 50-летней пациентки, которая в начале апреля получила прививку Johnson & Johnson.

Как сообщили американские власти, женщина умерла в результате образования тромбов в течение двух недель после прививки. Эксперты отмечают, что к настоящему моменту нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса.

Ранее в апреле регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.

В начале апреля журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.