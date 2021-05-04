Билл Гейтс выступил против передачи рецептов вакцин в Индию

Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс в ходе интервью заявил, что делиться формулами вакцин против коронавируса с другими странами не стоит. В том числе это касается Индии, где сейчас пандемия приобрела колоссальные масштабы, ежедневно заражается свыше 400 тысяч людей.

Причина, по словам Гейтса, кроется в сложности производства безопасных вакцин, а не в интеллектуальной собственности - заводов и оборудования, пригодных к производству новой вакцины, в мире очень мало, сообщает Day.Az со ссылкой на "Профиль". Кроме того, процесс передачи самой технологии не был бы очень эффективным без грантов и опыта, которыми обладают США, говорит Гейтс.

После заявления филантропа резко раскритиковали в индийских СМИ. Журналисты пишут, что вопреки заявлениям Гейтса, Индия имеет большой опыт в производстве вакцин. В частности об этом опыте свидетельствует крупное соглашение на производство вакцины против COVID-19, которое компания AstraZeneca заключила с индийскими специалистами еще в июне 2020 года.

Гейтс годами выступал за подготовку мира к пандемии и, как известно, в 2015 году выступил на TED, в котором предупредил о потенциально ошеломляющем количестве погибших, которое может вызвать всемирное заражение. Из-за этого Гейтс стал героем огромного количества теорий заговора.