"Октоберфест-2021" отменили

Фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью в Мюнхене, второй год подряд не состоится из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это решение, которое я сейчас должен принять. Нет смысла ждать с ним", - сказал Райтер. Градоначальник и премьер Баварии обосновали отказ проводить фестиваль невозможностью прогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом осенью этого года. Если праздник придется отменять незадолго до открытия, то это грозит огромным финансовым ущербом, считают власти.

Ранее об отмене "Октоберфеста" сообщила газета Bild. Решение было принято на совещании региональных властей, в котором приняли участие в том числе Зёдер и Райтер.

Фестиваль из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.