https://news.day.az/world/1339611.html В Париже загорелось еще одно историческое здание
В Париже загорелось еще одно историческое здание
Французские пожарные потушили огонь, вспыхнувший в церкви святых Петра и Павла в Лилле.
Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщения местных СМИ, пожар, который начался несколько часов назад, в настоящее время практически потушен, однако с крыши все еще падают обугленные части покрытия. С целью выявления причины возгорания будет начато расследование.
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