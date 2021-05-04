Главный конкурент биткоина рекордно подорожал

Криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, рекордно подорожала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные сервиса TradingView.

На момент публикации стоимость одной единицы Ethereum составляла 3328,9 доллара. Прежний исторический максимум был установлен в январе 2021 года. Тогда на пике стоимость достигала 1440 долларов.

В январе сообщалось, что криптовалюта Ethereum в будущем может рекордно подорожать. По словам стратега исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Дэвида Грайдера, ее стоимость может увеличиваться более чем в семь раз - до 10,5 тысячи долларов. Сейчас эксперт считает Ethereum лучшим вложением в среде криптовалют, но без внимания нельзя оставлять риск снижения цен.