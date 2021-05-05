https://news.day.az/world/1340010.html За последние сутки в Индии выявлено 382 315 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Индии выявлено 382 315 случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Индии выявлено 382 315 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 20 665 148.
За последние сутки от коронавируса умерли 3780 человек, число умерших от коронавируса в Индии выросло до 226 188.
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