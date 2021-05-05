В Армении произошло землетрясение

В Армении сегодня в 09:56 по местному времени, в 14 км к северо-западу от села Елпин произошло землетрясение, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Армении.

Глубина очага - 10 км, магнитуда 2.3. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Зангакатун, Тигранашен и Паруйр Севак Араратской области.

О разрушениях, погибших и пострадавших в результате подземных толчков не сообщается.