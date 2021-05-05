https://news.day.az/world/1340104.html В Армении произошло землетрясение
В Армении произошло землетрясение
В Армении сегодня в 09:56 по местному времени, в 14 км к северо-западу от села Елпин произошло землетрясение, сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Армении.
Глубина очага - 10 км, магнитуда 2.3. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.
Землетрясение ощущалось в селах Зангакатун, Тигранашен и Паруйр Севак Араратской области.
О разрушениях, погибших и пострадавших в результате подземных толчков не сообщается.
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