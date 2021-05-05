Демонстрации против налоговой реформы в Колумбии

В Колумбии не прекращаются демонстрации против налоговой реформы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, более 80 человек, принимавших участие в манифестациях, числятся пропавшими без вести. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 840 человек, погибли не менее 19. Полиция Колумбии задержала более 430 человек. В пятницу правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжаются.