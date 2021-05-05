Ангела Меркель не ответила, собирается ли уйти на пенсию

Многолетний канцлер Германии Ангела Меркель, которая осенью уходит из политики, заявила в среду, 5 мая, что из-за пандемии у нее нет времени думать о своем будущем, но призналась, что хочет выспаться, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после. Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься. Я буду рада этому, но пока что я с удовольствием делаю свою работу", - сказала Меркель на мероприятии, посвященном 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".

Как известно, парламентские выборы в Германии состоятся в конце сентября, по их итогам будет назначено новое правительсво и новый канцлер.

Меркель занимает эту должность с 2005 года.