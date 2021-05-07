https://news.day.az/world/1340722.html Массовые забастовки в Греции - ФОТОРЕПОРТАЖ
Массовые забастовки в Греции - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Греции прошли забастовки и акции протеста против реформы трудового законодательства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Акции протеста проходят в Афинах и в других крупных городах страны. Профсоюзы рабочих решили ограничить работу общественного транспорта в Афинах.
Протестующие выступают против запланированной реформы трудового законодательства. По мнению профсоюзов рабочих, реформа ухудшит условия труда.
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