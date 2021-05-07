Массовые забастовки в Греции

В Греции прошли забастовки и акции протеста против реформы трудового законодательства, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Акции протеста проходят в Афинах и в других крупных городах страны. Профсоюзы рабочих решили ограничить работу общественного транспорта в Афинах.

Протестующие выступают против запланированной реформы трудового законодательства. По мнению профсоюзов рабочих, реформа ухудшит условия труда.