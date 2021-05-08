Развод Билла Гейтса может стать самым дорогим в истории

В понедельник, 3 мая, в Twitter-аккаунтах Билла и Мелинды Гейтс появился одинаковый пост:

Сообщение о разводе стало громом среди ясного неба, если у пары и были проблемы, информация об этом не просачивалась в СМИ. Однако издания всего мира гораздо больше интересовала не причина расставания, а то, как баснословно богатые супруги собираются делить деньги.

Журнал Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 130 миллиардов долларов, бизнесмен занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших из ныне живущих людей, передает Day.Az.

После развода, которому уже прочат звание самого дорогого в истории, человек, стоявший у истоков Microsoft, а затем ставший крупнейшим филантропом в мире, может спуститься в рейтинге куда ниже. А его жена Мелинда Гейтс - пожалуй, самая влиятельная благотворительница в мире, - наоборот, подняться.

С 1994 до 2018 года Билл и Мелинда Гейтсы потратили на благотворительность более 36 миллиардов долларов. Основные вложения шли на борьбу с малярией, полиомиелитом, ВИЧ и другими инфекционными болезнями, которые убивают миллионы человек в странах третьего мира, но игнорируются фармацевтическими компаниями из-за неприбыльности.

Самые крупные пожертвования получила международная организация GAVI, занимающаяся увеличением доступности детской вакцинации в бедных странах, Всемирная организация здравоохранения и Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Билл и Мелинда Гейтс неоднократно предупреждали об угрозе пандемии, а в 2020-м бросили все силы на борьбу с распространением COVID-19. Их фонд потратил на это 1,75 миллиарда долларов. Часть денег пошла на финансирование разработки вакцин Moderna и AstraZeneca.

В 2016 году за вклад в области здравоохранения и борьбы с бедностью Мелинда Гейтс получила высшую гражданскую награду США - Президентскую медаль свободы.