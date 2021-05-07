В Турции заявили о начале диалога с США по F-35

Анкара получила от Вашингтона письмо, которое может стать началом диалога двух стран по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены ранее США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы", - цитирует Демира телеканал NTV.

США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года. Семь других партнеров по проекту F-35 - Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия.

Напомним, Турция взяла на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 000 компонентов для них.