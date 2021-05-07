Численность населения Армении катастрофически сокращается

Численность населения Армении на первое января 2021 года сократилась на 3,8 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Об этом свидетельствуют данные национального статистического комитета Армении.

Численность городского населения Армении составила 1895,6 тысячи человек, в частности, Еревана - 1091,7 тысячи.

Численность сельского населения составила 1 067,7 тысячи человек.

По состоянию на первое января 2021 года, численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года, составила 2 963,3 тысячи человек.