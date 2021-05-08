Европейские союзники попросили США задержать вывод войск из Афганистана

Европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Вашингтон обещал оказать поддержку своим партнерам по коалиции, пока он выводит войска. Однако некоторые государства заявили, что не успеют покинуть ближневосточную республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Газета сообщает, что Германия попросила задержать отвод войск до 18 июля, США сообщили, что этот процесс может быть отложен на две недели или больше по запросу союзников.

Еще одной причиной стало то, что Турция также сообщила о выводе своих военных вслед за Вашингтоном. Ее силы обеспечивали безопасность в аэропорту Кабула в течение многих лет. Это может побудить западные страны сократить дипломатический контингент в Афганистане, передает WSJ.