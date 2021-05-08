Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке.

"Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти - разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден. Мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.

В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.