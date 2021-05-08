Беспилотник атаковал базу с военными США в Ираке

Беспилотник в ночь с пятницы на субботу атаковал военную базу Айн-аль-Асад в Ираке, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил в Twitter официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

"Сегодня утром в 02:20 база Айн-аль-Асад была атакована системой беспилотного воздушного наблюдения. Сообщения о пострадавших не поступали. Был поврежден ангар", - написал он.