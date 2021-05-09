Садик Хан переизбран мэром Лондона

Мэр Лондона Садик Хан победил на выборах главы города. Лейборист по итогам второго раунда набрал 55,2% голосов, а его основной конкурент, консерватор Шон Бэйли - 44,8%, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Спасибо, Лондон. Для меня честь служить городу, который я люблю, еще три года",- написал мэр в Twitter.

Победа Хана была прогнозируемой. Но, как отмечает Guardian, опросы показывали его более уверенную победу в первом раунде. Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии.